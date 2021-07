Innovative Schmerzbehandlung : Wenn der Rücken schmerzt, kann die Psyche helfen

Julia Weiß, Schmerzpsychotherapeutin in der Orthopädie im Krankenhaus St. Josef in Dudweiler, besucht ihre Patienten und Patientinnen auch am Krankenbett, wenn diese nicht mobil sind. Foto: Iris Maria Maurer

Dudweiler Im Caritas-Klinikum St. Josef in Dudweiler arbeitet eine von nur wenigen speziellen Schmerzpsychotherapeuten im Saarland. Wir stellen Julia Weiß und ihre Arbeit im Zentrum für Konservative Orthopädie vor.

Patienten, die in der Konservativen Orthopädie in Dudweiler behandelt werden, leiden zum Beispiel unter Bandscheibenvorfällen, Gelenk- und Rückenschmerzen. Chefarzt Markus Pahl und sein Team haben sich auf die Behandlung von angeborenen, unfallbedingten oder verschleißbedingten Erkrankungen des gesamten Stütz- und Bewegungsapparates spezialisiert. Wer hierherkommt, wird nicht operiert, sondern so weit möglich „konservativ“, also mit Medikamenten, Physiotherapie, aber auch psychotherapeutischen Methoden behandelt, wie sie Julia Weiß anbietet. In dieser Hinsicht ist die Abteilung alles andere als konservativ. Denn die moderne Schmerztherapie, zu der laut Weiß sehr intensiv geforscht werde, setzt auf innovative Behandlungen und Methoden, zu denen zum Beispiel auch klinische Hypnose, Achtsamkeits- und Muskelentspannungstraining gehören. Und während gerade in orthopädischen Kliniken das Gespräch mit den Patienten oft zu kurz kommt, setzt man in Dudweiler explizit auf diesen Austausch mit den Patienten. Die blieben im Schnitt zehn bis 14 Tage auf der Station, berichtet Weiß.