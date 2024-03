„Tinnitus durch die Autobahn, aber sonst okay“ Die witzigsten Google-Rezensionen zum Schloss Saarbrücken

Weite Kommentatoren raten gänzlich von einem Saarbrücken-Besuch ab. „Sehr nett hier, aber waren Sie schon einmal in Baden-Württemberg?“ Ein anderer empfiehlt die Besichtigung eines anderen Schlosses: „Schrott, weder was zu sehen, noch was zu erleben. Fahr ich lieber im Sommer nach Heidelberg, schönes Schloss, schöne Altstadt, lohnt sich immer, peinliches Saarbrücken“.