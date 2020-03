Behörden melden vier neue Infektionen : Corona-Fälle an zwei Schulen im Regionalverband Saarbrücken

Das Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach schließt wegen eines Corona-Falls vorerst bis Freitag. Foto: Becker & Bredel

Saarbrücken Der Regionalverband Saarbrücken hat vier weitere Corona-Fälle gemeldet. Erstmals sind im Saarland auch Schulen betroffen. Das Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach und die Grundschule Rodenhof schließen vorerst bis Freitag.



Das hat der Regionalverband am späten Dienstagabend mitgeteilt. Demnach hat sich eine Ansteckung mit dem Coronavirus in vier Fällen bestätigt, die Testergebnisse waren am Abend beim Gesundheitsamt Saarbrücken eingegangen. Lars Weber, der Sprecher des Regionalverbandes, sagte unserer Zeitung, dass die Infektionen zusammenhingen. Jeweils ein Fall betrifft das Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach und die Freiwillige Ganztagsgrundschule Rodenhof in Saarbrücken.

Deshalb stellen beide Schulen ihren Betrieb bis zum Ende dieser Woche ein. Für alle Schüler und das Personal beider Bildungseinrichtungen ordnet das Gesundheitsamt mit der Stadt Saarbrücken eine häusliche Quarantäne an. Sie betrifft auch alle Personen, die mit den Betroffenen in einem Haushalt leben. Es sei nicht nötig, selbst Maßnahmen einzuleiten, das Gesundheitsamt werde allen Eltern über die Schulen zeitnah Informationen zum weiteren Vorgehen zukommen lassen, erklärte Weber. Am Mittwochmorgen werden Ärzte und Mitarbeiter des Gesundheitsamtes beide Schulen inspizieren.

Nach SZ-Informationen hat das saarländische Bildungsministerium ein neues Rundschreiben zum Coronavirus an alle Schulleiter im Saarland verschickt. Darin soll der Umgang mit Corona-Verdachtsfällen ebenso angesprochen werden wie das Verhalten nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet. Unter anderem werden die Schulleiter darauf hingewiesen, dass sie nach dem Infektionsschutzgesetz den begründeten Verdacht auf eine Erkrankung dem zuständigen Gesundheitsamt melden müssen.

