Junger Saarländer feiert an der Seite der Old-Stars : Großer Auftritt beim Schlagerbooom – so begeistert Eric Philippi die Massen in der Westfalenhalle (mit Video)

Eric Philippi, Schlager-Newcomer aus dem Saarland, hat am Samstag, 23. Oktober 2021, seinen Auftritt bei der ARD-Show Schlagerbooom 2021 in der Dortmunder Westfalenhalle. Foto: ARD (MDR/RB/WDR)/Screenshot Matthias Zimmermann/hgn

Dortmund/Saarbrücken Nach dem Sieg bei der Schlager-Challenge der ARD geht es für den jungen Saarländer von einem Auftritt zum nächsten. Am Samstag sahen ihn Tausende in der Westfalenhalle und Millionen am Bildschirm. Mit diesem Song begeisterte er die Fans.