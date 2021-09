So kann`s gehen : Schwarz, rot, gelb und dunkel an der Ampel

Rassismus im Alltag ist ein schwieriges Thema – und ein weites Feld. Begegnet einem Rassismus an der Ampel, hilft auch mal Humor. Ein Erfahrungsbericht.

Es staut sich vor der Ampel. Mal wieder kommt man nicht durch in der Zeppelinstraße auf der Saarbrücker Bellevue: Schräg gegenüber der Sparkasse, ist die rechte Straßenseite (entgegen der Regeln) wie meistens zugeparkt und der entgegenkommende Bus auf der linken Spur braucht Platz. Den hätte ich ohnehin besser genommen, ärgere ich mich und versuche, mich vor dem letzten, vermeintlich parkenden Auto auf meiner Seite einzufädeln. Da fängt es zu meiner Rechten auch schon mächtig an zu toben: Just in diesem letzten Auto regt sich ein Fahrer wild fuchtelnd schrecklich über mich auf. Ich hatte ihn nicht bemerkt, wähnte sein Fahrzeug leer. Schnell stoße ich reumütig zurück, lasse die Scheibe der Beifahrerseite runter und entschuldige mich. Der Mann, ein Schwarzer, blafft mich an. (Ja, in diesem Fall ist diese Info relevant, sonst könnte ich diese Glosse gar nicht schreiben). Ob ich blind sei? Dass man das doch sehe! Und so weiter und so weiter…Während ich schnell noch weiter zurückstoße, ruft er: „Haste nicht gesehen, weil ich so dunkel bin, gell?“. Ich bin geplättet, meine Schlagfertigkeit lässt in diesem Moment zu wünschen übrig. Die Ampel wird grün. Zweite Gesprächsrunde: Nun steht er in der Rechts- und ich in der Linksabieger-Spur (Muss das jetzt „Linksabbiegerinnen“ heißen?). Ich lasse wieder die Scheibe runter und rufe: „Was war das denn für ein bescheuerter rassistischer Spruch?“. Er grinst und antwortet: „War doch nur Spaß!“. Wir fangen beide an zu Lachen und verabschieden uns winkend an der Ampel.