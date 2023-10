„Schichtwechsel“ in Kleinblittersdorf Für einen Tag vom Bürgermeisteramt in die Behindertenwerkstatt – und umgekehrt

„Ich bin überwältigt. So einen Ausblick habe ich ja noch nie hier gesehen. Und hier dürfen alle den ganzen Sommer über schwimmen?“, sagte und fragte Jan Müller am Donnerstagmorgen im Kleinblittersdorfer Freibad. Er hatte nichts zu beanstanden, sein Fazit für das Freibad in Kleinblittersdorf lautete kurz und knapp: „Dieses Freibad muss für immer erhalten bleiben. Ich kannte das gar nicht. Ich stamme aus Klarenthal und arbeite in Bübingen. Aber das hier muss bleiben“, sagte der 22-Jährige, der am Donnerstag für einen Tag Bürgermeister der Gemeinde Kleinblittersdorf (Regionalverband Saarbrücken) sein durfte. „Am meisten war ich von dem Bauhof beeindruckt. Man sieht ja normalerweise nur ein Auto und ein paar Mitarbeiter, die nach dem Rechten sehen, aber was alles dahinter steckt, ist der Wahnsinn“, fügt Jan Müller hinzu.