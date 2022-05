Schauspielerin Andrea Sawatzki beim „Erlesen“-Literaturfestival : „Ich bin aus Versehen entstanden“

Andrea Sawatzki im SR-Studio Eins auf dem saarbrücker Halberg, wo sie beim „Erlesen“-Festival ihr Buch "Brunnenstraße" vorstellte. Foto: Kerstin Krämer/KERSTIN KRAEMER

Saarbrücken Andrea Sawatzkis autofiktionaler Roman „Brunnenstraße“ ist eine „große Versöhnung“ mit den nicht mehr lebenden Eltern. Auf dem Halberg erzählte sie am Samstag bei dem Literaturfestival „Erlesen“ davon.

Wegen einer Verspätung der Bahn fürchtete sie schon, gar nicht mehr einzutreffen. Aber dann erreichte Andrea Sawatzki am Samstag doch noch das ausverkaufte Studio Eins auf dem Halberg, wo sie beim Literaturfestival „Erlesen“ ihren autofiktionalen Roman „Brunnenstraße“ vorstellte – Veranstalter war die Buchhandlung Raueiser in Kooperation mit SR2 KulturRadio und dem Wirtschaftsclub Saar-Pfalz-Moselle.

Schreibende Schauspieler tummeln sich zuhauf bei erLESEN: Parallel las Edgar Selge in Saarlouis, am 14. Mai kommt Sawatzkis Ehemann Christian Berkel nach Dudweiler, und außerhalb des Festivals hat Raueiser im September Matthias Matschke zu Gast.

Wie Sawatzki, bekannt unter anderem als Tatort-Kommissarin Charlotte Sänger, Schriftstellerin wurde, schilderte sie im einführenden Interview mit SR-Literaturredakteurin Tilla Fuchs: Es hat was mit toten Meerschweinchen in der Tiefkühltruhe und anderen tierischen und familiären Turbulenzen zu tun, die Sawatzki mal in eine launige Laudatio auf ihren Gatten einflocht und dabei Geschmack am Schreiben fand. Schauspielerin wurde sie, weil sie bereits als junges Mädchen ihrem dementen Vater, der seine Tochter zu diesem Zeitpunkt längst nicht mehr erkannte, vorgaukelte, eine Krankenschwester zu sein, damit er ihr gehorchte. Was ihr als minderjähriger Autoritätsperson wiederum ein zwiespältiges Machtgefühl beschert habe. Kann ein Kind nicht genügen? Kann es sich schuldig machen? Diese Fragen führen mitten ins dunkle Herz von „Brunnenstraße“, einem Buch, das wenig gemein hat mit Sawatzkis heiteren Romanen über die Familie Bundschuh, für deren TV-Werdung als ZDF-Komödien sie sich selbst die Rolle der Gundula Bundschuh auf den Leib geschrieben hat. Hier schildert sie unlarmoyant ihre eigene Kindheit, die ein jähes Ende findet, weil sie notgedrungen den ihr eigentlich fremden Vater pflegen muss – zu einer Zeit, als Alzheimer ein wenig erforschtes Tabu war und es keine adäquaten Medikamente gab. „Ich bin aus Versehen entstanden“, erzählte Sawatzki: 1963 kommt sie im bayrischen Schlehdorf als uneheliche Tochter einer Krankenschwester und eines 24 Jahre älteren, verheirateten und angesehenen Journalisten zur Welt. Pläne einer gemeinsamen Zukunft zerschlagen sich; ihren Vater sieht die kleine Andrea nur zu Besuch. Erst 1971 heiraten die Eltern; man zieht weg aus dem schwäbischen Vaihingen an der Enz, die Mutter glaubt die Familie versorgt, hört auf zu arbeiten. Doch der Mann im Haus bleibt ein Unvertrauter – kein Papa, sondern ein Vater, bei dem „Kinder zu gehorchen hatten“. Bald wird Alzheimer diagnostiziert; er wird arbeitsunfähig, die Schulden häufen sich, die verzweifelte Mutter nimmt eine Stelle als Nachtschwester an. Damit ist Andrea, die ihre Mutter entlasten möchte, quasi in der Wohnung eingesperrt und den jähzornigen Launen ihres unberechenbaren Vaters ausgeliefert. Schließlich übernimmt sie sogar dessen körperliche Pflege – und überlegt ohnmächtig, wie sie ihn loswerden könnte.

Es ist eine verstörende Geschichte von Liebe und Überforderung, Nähe und Distanz, Schuld, Scham und Zorn, für die Sawatzki nüchterne, von genauer Beobachtung zeugende Worte findet und immer wieder plastisch greifbare Erinnerungen an die Zeit davor einstreut: an ein abenteuerlustiges Kind, das klaut „wie eine Elster“ und versucht, „Schafe einzureiten“ – emotionale Fluchten, die zugleich verdeutlichen, wie hart der Bruch war. Sawatzki ist 15, als der Vater stirbt, kam aber schon vorher wegen der Überlastung in der Schule kaum noch mit, kann kein Abi machen.

„Ich habe in meinem Leben nicht Fuß fassen können“, sagte sie im Gespräch mit Fuchs. Und es habe lange gedauert, bis sie ihre Kindheit „ausgraben“ konnte. Erst mit 35, während ihrer ersten Schwangerschaft, habe sie realisiert: „Ich kann nur eine gute Mutter sein, wenn ich das Kind in mir wiederfinde.“ Ihre eigene Mutter, die vor zwei Jahren an Covid-19 verstarb, habe das Gespräch über die Vergangenheit verweigert und sich damit sehr geschadet, bedauert Sawatzki. „Das Buch ist eine große Versöhnung für uns drei.“