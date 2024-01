30-Millionen-Projekt in Saarbrücken Schandfleck altes C&A: Mega-Umbau rückt näher – das ist der Stand der Dinge

Es ist eines der städtebaulichen Groß-Projekte der kommenden Jahre in der Landeshauptstadt. Mit dem Multi-Millionen-Umbau sind in Saarbrücken beträchtliche Hoffnungen verbunden – und jetzt soll es sehr bald tatsächlich losgehen. Falls, ja falls der Stadtrat in seiner Februar-Sitzung in rund zwei Wochen grünes Licht gibt für den notwendigen Bebauungsplan, der die Voraussetzung dafür ist, dass ins ehemalige C&A neues Leben einziehen kann.