Massive Einbußen : Weiterer Besucher-Rückgang in Saarland Therme befürchtet

Traurige Leere: Die Parkplätze der Glamping-Anlage an der Saarland Therme sind derzeit verwaist. Die neuen, schärferen Corona-Regeln verhageln jetzt völlig das Geschäft. Foto: Heiko Lehmann

Rilchingen-Hanweiler Corona macht dem Betreiber der Saarland Therme, aber auch den anderen Anbietern rund um die Freizeitanlage in Rilchingen-Hanweiler schwer zu schaffen. Nun befürchtet man weitere Einbußen.

Leere Parkplätze, stornierte Buchungen und Gäste, die in der vierten Corona-Welle wohl lieber zu Hause bleiben: Das gesamte Resort um die Saarland Therme herum war in der Corona-Zeit bislang schon stark betroffen und auch aktuell gibt es nur wenig Aussicht auf Besserung. Gähnende Leere herrschte am Mittwochnachmittag auf den Glamping-Parkplätzen und auf den Wohnmobil-Stellplätzen der Saarland Therme in Rilchingen-Hanweiler.

Natürlich ist auch das Wetter zur Zeit alles andere als einladend für einen Kurzurlaub, doch Buchungen gab es für diese Tage dennoch. „Wir bekommen quasi stündlich Stornierungen rein. Die Leute sind verunsichert und wollen nicht mehr raus“, sagt Gerd Leidinger, Mitbetreiber des Glamping-Resort direkt hinter der Saarland-Therme. Von diesem Donnerstag an gilt beim Glamping die 2Gplus-Regelung. „Der Sommer war noch ganz in Ordnung, aber zur Zeit geht nichts. Wir haben normalerweise auch Buchungen in der Weihnachtszeit und über Silvester. Wir können jetzt nur auf Lockerungen im Frühjahr und auf Unterstützungshilfe hoffen“, so Gerd Leidinger weiter.

Ariane Müller betreibt direkt neben dem Glamping-Resort seit 2015 einen Wohnmobil-Stellplatz. „Die Saison war in Ordnung, aber keineswegs vergleichbar mit den Jahren vor Corona. Aktuell wissen wir auch nicht, wo wir dran sind. Wir gehören keiner Gruppe zu und wissen nicht, ob für uns 2G oder 2Gplus zählt. Wir haben die Toiletten geschlossen und die meisten Wohnmobile stehen bei uns nur eine Nacht. Da gibt es überhaupt keinen Kontakt“, sagt Ariane Müller. Gerade über Silvester sind die Wohnmobil-Stellplätze an der Saarland Therme normalerweise fast ausgebucht. Im vergangenen Jahr mussten in der Weihnachtszeit alle Stellplätze wegen Corona geschlossen bleiben.

Die Saarland Therme ist der Hauptkomplex des gesamten Ensembles. Vor Corona wurden fast jährlich neue Besucherrekorde erzielt. In diesem Jahr durfte die Therme erst Mitte des Jahres wieder öffnen. „Wir hatten im Vergleich zu den geöffneten Monaten der Vorjahre über 30 Prozent weniger Gäste und im ersten halben Jahr gar keinen Umsatz“, sagt Geschäftsführer Andreas Schauer. Er musste keine Mitarbeiter entlassen. Aber: „Natürlich brauchten wir nicht das gesamte Team, da wir ja per Verordnung eine Kapazitätsbegrenzung von 50 Prozent hatten. Viele Mitarbeiter nutzten diese Zeit auch, um die Kinder beim Homeschooling zu unterstützen“, so Andreas Schauer.

Saarland Thermen-Chef Andreas Schauer befürchtet jetzt einen weiteren Besucher-Rückgang. Foto: Heiko Lehmann

Sein Unternehmen betreibt mehrere Thermen in ganz Deutschland. Durch Corona hat das Unternehmen in diesem Jahr einen Verlust von 8,5 Millionen Euro. Und das, obwohl nach Aussage des Geschäftsführer die Therme einer der sichersten Innenräume während der Pandemie sein sollen: „Alle zehn Minuten ist in allen Bereichen die Luft ausgetauscht. Die Lüftung ist so eingestellt, dass die Luft von unten nach oben geht und somit alle möglichen Viren gleich abgezogen werden. Die Lüftungsanlagen haben Filter. Im Wasser wird das Virus nicht nur nicht übertragen, es wird durch das Chlor abgetötet. Das Virus wird ab 60 Grad Celsius inaktiv, ab 80 Grad ist es abgetötet“, sagt Andreas Schauer. Er hat hat auch grundsätzlich kein Problem mit 2Gplus, aber nicht von heute auf morgen, wo keine Zeit zum reagieren bleibt. „2Gplus wäre schon seit langer Zeit ein Weg gewesen, um die Bürger zum Impfen zu motivieren. Ich halte es für einen richtigen Weg, um schnellstmöglich die Krise einzudämmen. Dass nun gerade wieder Freizeitbetriebe, Veranstaltungen, Gastronomie hier eine Vorreiterrolle einnehmen müssen ist allzu unverständlich. Wäre 2G plus vor allem in Großbetrieben, Altersheimen, Krankenhäusern schon länger eingeführt worden, wäre die Krise viel beherrschbarer“, sagt Andreas Schauer, der nun einen zusätzlichen Gästerückgang befürchtet.