Baustelle : Staugefahr wegen Schäden auf der A 620 zwischen Völklingen und Wadgassen

Völklingen/Wadgassen Kurzfristig muss die Autobahn-Gesellschaft einen Fahrstreifen auf der Autobahn Richtung Luxemburg sperren. Allerdings soll keine Dauerbaustelle entstehen. Was geplant ist.

So sollen Arbeiter am heutigen Mittwoch, 18. Mai, in Höhe der Brücke über den Bisttal-Radweg zugange sein. Die Schäden waren auf der Überholspur aufgetaucht. Darum werden Autos über die Normalspur an der Stelle vorbeigeleitet.