SC Halberg Brebach Am Ende setzt sich die höhere Qualität durch

Ein Jahr nach dem Abstieg aus der Fußball-Saarlandliga ist der SC Halberg Brebach in die höchste saarländische Liga zurückgekehrt. Der Vizemeister der Verbandsliga Süd-West setzte sich am Samstag vor knapp 1000 Zuschauern in Rohrbach im Relegationsspiel gegen den Vizemeister der Verbandsliga Nord-Ost, den SV Schwarzenbach, mit 2:0 (0:0, 1:0) nach Verlängerung durch.