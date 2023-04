Saunen, Pflanzen und die Handwerkskammer Was es auf der Messe Haus und Garten in Saarbrücken zu sehen gab

Bokito, der legendäre Gorilla aus dem Rotterdamer Zoo, war drei Tage auf der Messe Haus & Garten zu Gast. Nämlich als kunstvolle Metallskulptur von Leonardo Coppola aus St. Ingbert. Die Geschichte dieses berühmten Gorillas hat es Coppola angetan: Bokito, der einst im Berliner Zoo zur Welt kam, später im Rotterdamer Zoo Blijdorp lebte, sorgte 2007 dort mit einem Ausbruchsversuch für Schlagzeilen weltweit, bei dem er vier Menschen verletzte. Gut vier Monate hat Coppola, hauptberuflich als Schweißer in einem Hunsrücker Molkereiunternehmen tätig, an dem metallenen Gorilla gearbeitet. Und ungewollte Aktualität erhielt die Skulptur in diesen Tagen: Der Gorilla starb jüngst am 3. April im recht jungen Alter von 27 Jahren in Rotterdam an Herzversagen. Vielleicht findet das gewichtige Exponat Coppolas den Weg in den Garten eines Tierfreundes.