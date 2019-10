Köllerbach : Fröhlicher Sauerkrauttag in Köllerbach

Köllerbach Der Obst- und Gartenbauverein Köllerbach hatte 400 Kilo Weißkohlköpfe bei einem regionalen Landwirt gekauft.

„Wer im Sommer Kappes klaut, hat im Winter Sauerkraut“, heißt es in einem alten, sicher nicht ernst gemeinten Spruch. Und in unserem Fall haben die Helfer des Obst- und Gartenbauvereines Köllerbach die 400 Kilo Weißkohlköpfe ohnehin nicht gemopst, sondern bei einem regionalen Landwirt gekauft.

In der Tat: Die dicken Weißkohlköpfe möglichst fein zu raspeln, ist keine leichte Arbeit. „Trotz des genialen Hobeltisches, den ihr hier aufgebaut habt“, sagt Peter Stuppi. „Den Disch dòò hat mei Alfred gebaut“, wirft Rita Rohnert stolz ein. Alfred Rohnerts Tisch-Erfindung ist für drei Hobler gleichzeitig geeignet. Und schon greift sich Stuppi einen Kappeskopf, dick wie ein Basketball, und fährt damit, ritzeratze, ritzeratze, übers Hobelbrett hin und her. Schon purzeln, schwuppdiwupp, die Weißkohlstreifen in die blitzeblanke „Weschbidd unnerm Disch“.

Nicht nur, weil es selbst gemacht sei, sondern auch, weil die Köllerbacher Obst- und Gartenbauer die Gewürze, hauptsächlich Salz, Wacholder und Lorbeer, sparsam einsetzen: „So viel wie nötig, so wenig wie möglich“, erklärt der Vereinschef Martin Brust. Einfach, naturbelassen, urgesund, schmackhaft – damit überzeugen die Köllerbacher Obst- und Gartenbauer in ihrem Jubiläumsjahr zum hundertjährigen Bestehen Mitglieder und Freunde. Die stellen nicht nur Sauerkraut, sondern auch naturbelassenen Apfelsaft, Viez und anderes selbst her. Vorsitzender Brust: „Wir empfinden es als unsere Aufgabe, Tipps und Infos weiterzugeben, was man alles aus dem geernteten Gemüse und Obst machen kann.“ Dazu bietet der Verein Wanderungen, Feste, Fahrten sowie eine Obstbörse an.