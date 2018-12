Weihnachtsgebäck gibt es am Donnerstag, 6. Dezember, vom Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetrieb (ZKE). Der ZKE verteilt das Gebäck mit der Aufschrift „Saarbrücken – ein sauberes Plätzchen“ vormittags in den Wertstoffzentren Am Holzbrunnen in St. Johann und in der Wiesenstraße in Malstatt sowie in der Kompostieranlage Gersweiler. Zusätzlich gibt es eine Broschüre über Mülltrennung. ZKE-Bereichsleiterin Judith Pirrot: „Mit der Aktion im Rahmen der Kampagne ,Sauber ist schöner‘ werben wir für mehr Sauberkeit in Saarbrücken und machen darauf aufmerksam, dass jeder Saarbrücker durch einen kostenlosen Anruf beim ZKE für mehr Sauberkeit in der Stadt sorgen kann.“ Das Gebäck ist mit der Nummer des kostenlosen Dreckweg-Telefons 0800 888 56 78 versehen. Wer in Saarbrücken eine Dreckecke entdeckt, kann sie dort melden. Der ZKE beseitigt Schmutz auf öffentlichen Flächen rasch.