Zugespitzt : Don Quichotte trifft Wohnungsgesetz

Ein Gesetz als Placebo? Manchmal machen Politiker Dinge, die davon ablenken, dass sich am Problem nichts ändert.

Boing! Welch ein Paukenschlag! Diese Woche konnten wir mit einem echten Knüller einläuten – jawohl – mit dem „Gesetz zum Kampf gegen Schrottwohnungen“, im Volksmund so genannt, offizieller Name „Wohnungsaufsichtsgesetz“. Dieses juristische Schwert hat kürzlich unsere Landesregierung geschmiedet, und unsere Kommunen sind überwiegend begeistert. Das Gesetz soll es den Kommunen ermöglichen, Menschen zu helfen, die in Schrottwohnungen leben müssen. Schrottwohnungen – das sind im Extremfall schimmlige, zugige Höhlen in baufälligen Häusern mit desaströsen sanitären Anlagen, verkommenen Stromleitungen, ohne Fenster und, und, und. – Und trotzdem müssen Menschen, die sich keine andere Wohnung leisten können, für diese Höhlen noch Miete bezahlen. Hier können die Kommunen künftig dank des neuen Gesetzes eingreifen und die Vermieter zwingen, die Zustände zu ändern oder diese Wohnungen nicht mehr zu vermieten. Auf den ersten Blick möchte man sagen: Bravo, liebe Landesregierung, danke für dieses juristische Schwert zum Kampf gegen Schrottwohnungen. Aber wie alle anständigen Schwerter ist leider auch dieses zweischneidig. Denn die nächste Frage lautet: Wo bringen wir all die Menschen unter, deren Schrottwohnungen nun stillgelegt werden? Und wo bringen wir die Menschen unter, in deren Schrottwohnungen nun wochen- oder gar monatelang die Handwerker einziehen, um sie gründlich zu sanieren?