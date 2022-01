Die Organisatorin der Corona-Demonstrationen widerspricht Unterwanderungs-Vorwurf : „Es handelt sich um einen reinen Bürgerprotest“

Saskia Varga am 9. Januar 2022 bei einer Corona-Demonstration. Sie ist Anmelderin und auch eine der Hauptrednerinnen,. Foto: BeckerBredel

Exklusiv Saarbrücken Unter ihrem Namen und in ihrer Verantwortung laufen jeden Sonntag die Corona-Demonstraitonen in Saarbrücken: Saskia Varga. Der SZ verrät sie, was sie zum Protest motiviert.

Ungeimpfte und Geimpfte, Hand in Hand, miteinander und nicht gegeneinander – wie ein Lebens-Motto ziehen sich Fotos und Appelle gegen Spaltung durch die Posts auf der Facebook-Seite von Saskia Varga. Die 37 Jahre alte Frisörin und Mutter von zwei Kindern, die in Rouhling (Frankreich) lebt, meldet seit dem 12. Dezember jede Woche in Saarbrücken die sonntäglichen Corona-Demos an, bringt bis zu 6000 Menschen auf die Straße. In den Medien trat Varga bisher jedoch nie in Erscheinung. Ihr Facebook-Profil verrät viel über eine empathische Frau – mit großem Freiheitswillen, die kein Problem hat, Privates preis zu geben. In einem ersten Telefonat wirkt Varga offen und gelöst, gibt gerne Auskunft. Auch über das „Misstrauen“, das in ihrem Umfeld gegenüber den etablierten Medien herrscht. So kommt dann nach einer Beratung mit ihrem Organisationsteam doch kein persönliches Treffen mit der Saarbrücker Zeitung zu Stande. Unsere Fragen wollte Varga nur noch schriftlich beantworten.

Gerade sieht es ja so aus, als werde die Impfpflicht gar nicht beschlossen und wenn, dass es noch sehr lange dauern wird. Wie lange wollen Sie protestieren? Wie definieren Sie Ihr Ziel?

VARGA Unser Ziel ist eine freie Impfentscheidung…

Protestieren Sie auch weiter, wenn es „nur“ eine altersbezogene Impfpflicht geben wird?

Saskia Varga bringt jeden Sonntag Tausende auf die Straße. Bis zu den Corona-Demos hatte sie überhaupt keine Erfahrung mit Protestmärschen. Foto: BeckerBredel

VARGA …für alle.

Sie sagten mir in einem ersten Telefongespräch, dass Sie vor den Anti-Impfpflicht-Protesten keinerlei Erfahrung mit Demos hatten, noch nie zuvor auf der Straße waren – was gab wann bei Ihnen den Ausschlag, Demos zu organisieren?

VARGA Ausschlaggebend waren die ernsthaft angekündigte allgemeine Impfpflicht sowie die bereits beschlossene, einrichtungsbezogene Impfpflicht. Wie man eine Demonstration anmeldet, habe ich bei den zuständigen Behörden erfragt.

Sie leben in Frankreich – inwieweit spielen die Erfahrungen, die Sie mit Grenzschließungen während Corona machten, eine Rolle für Ihr Engagement?

VARGA Ich habe leider eine durch die Politik herbeigeführte Spaltung in der Gesellschaft erlebt sowie eine erhebliche Beschädigung der deutsch-französischen Freundschaft. Unser wunderschöner Lichtermarsch vom 27. Dezember trägt hoffentlich zu einer Versöhnung bei.

Nehmen Sie Ihre Kinder mit zu Demos?

VARGA Während der Demo bin ich sehr beschäftigt, darum gehe ich ohne Kinder. Unsere Veranstaltungen sind aber grundsätzlich kindergeeignet und werden von vielen Familien gemeinsam besucht.

Wie stehen Sie zur These des Ministerpräsidenten Tobias Hans, der meint, dass die Demonstrationen aufhören werden, wenn sich Corona in eine Endemie verwandelt. Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Bewegung sich verfestigt, daraus ein echter politischer Faktor wird, ähnlich wie Fridays for Future?

VARGA Ich habe mich bisher nicht beschäftigt mit der These von Tobias Hans. Ich glaube, dass man nicht immer vorhersagen kann, was viele Menschen auf die Straßen bringen wird.

Wollen Sie das Gesicht der Bewegung sein? Wie fühlen Sie sich in Ihrer Rolle als „Sprecherin“ und Organisatorin für Tausende von Menschen?

VARGA Ich glaube, es spielt kein Gesicht eine Rolle. Wir alle sind die Bewegung! Ich organisiere generell sehr gerne, aber die Demos werden lediglich von mir angemeldet. Die Gestaltung erfolgt durch die aktive Mitwirkung vieler Teilnehmer selbst.

Wie groß ist das Orga-Team, wie ist es zusammengesetzt, nach Berufen und Alter? Nennen sie Namen?

VARGA Das Team besteht wechselnd aus bis zu zehn Menschen. Es besteht aus Handwerkern, Angestellten, Pädagogen, Selbstständigen.

Warum wollen die Orgateam-Mitwirkenden anonym bleiben? Was fürchten sie?

VARGA Niemand vom Team möchte sich hervortun oder berühmt oder bekannt werden. Wir verstehen uns als Teil eines breiten, bürgerlichen Protestes.

Wie viel Zeit investieren Sie in dieses Engagement?

VARGA Die investierte Zeit habe ich bisher nie gemessen. Es sind ein paar Stunden in der Woche.

Sind Sie selbst auch bei unangemeldeten Spaziergängen dabei? Oder organisieren Sie sie vielleicht auch?

VARGA Ich nehme ausschließlich an den bekannten, angemeldeten Veranstaltungen teil und organisiere ausschließlich die Demo in Saarbrücken.

Sie sind nicht geimpft? Was spricht aus Ihrer Sicht dagegen?

VARGA Mich persönlich konnte die Datenlage bisher nicht überzeugen.

Aber Sie legen Wert darauf, dass es sich nicht um Impfgegner-Demos handelt, sondern dass es um die Impfpflicht geht. Auf Ihrem Facebook-Account sind Posts zu finden, die sagen, dass Sie gegen das Impfen sind. Das nährt dann den Verdacht, dass man die Impfpflicht-Androhung nur als Vehikel benutzt, um dann doch generell gegen das Impfen zu sein.

VARGA Ich bin kein prinzipieller Impfgegner.

Bisher liefen die Demonstrationen ohne dass Organisationen oder Parteien auf Plakaten auftauchten. Warum ist Ihnen das so wichtig?

VARGA Es handelt sich um einen reinen Bürgerprotest

Mancher meint, dass Ihre Bewegung sozusagen ein Wolf im Schafspelz ist und Reichsbürger oder rechtsextreme Leute Ihre „Bürgerlichkeit“ nur benutzen? Haben Sie Erfahrungen gemacht mit Unterwanderungsversuchen?

VARGA Nein. Wie man anhand unzähliger Videos und Fotos erkennen kann, ist diese These lächerlich.

Was sagen Sie zu Recherchen und Thesen der Antifa Saar? Auf deren Homepage heißt es, dass es den Demonstranten egal ist, wenn Rechtspopulisten und NPD-Leute an ihrer Seite laufen. Ist es Ihnen denn egal?

VARGA Dieser Vorwurf ist mir nie begegnet. Ich kenne niemanden von der Antifa oder von der NPD. Der Vorwurf an alle Demonstranten ist Blödsinn. Niemand kann in einer Gruppe von mehreren tausend Menschen alle kennen. Ich halte diese Thesen für einen Versuch, den Protest zu diskreditieren.

Die Antifa hat Fotos gemacht und behauptet, dass unter anderem Ingo Kämmer und Jacqueline Süßdorf mitmarschieren. Noch einige andere Demonstranten werden von der Antifa als NPD-nah eingestuft. Kennen Sie diese Personen beziehungsweise sind sie womöglich in Ihrem Team?