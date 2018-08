später lesen Sommermusik Sascha Ley lässt ihre Musik aus dem Stegreif entstehen Teilen

Sascha Ley besetzt als vielseitige Performerin seit Jahren einen festen Platz in Luxemburgs Kunst- und Kulturszene. In ihrem Soloprogramm, das auf dem Jazz Gaume Festival in Belgien Premiere feiert, singt Sascha sowohl Kompositionen als auch aus dem Stegreif erfundene Lieder. red