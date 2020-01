Sammelstellen und Termine : Wo sich Weihnachtsbäume entsorgen lassen

Ob in Saarbrücken, Neunkirchen oder Saarlouis – in vielen Kommunen im Saarland können Weihnachtsbäume kostenlos abgegeben werden. Foto: dpa/Daniel Naupold

Saarbrücken Der Abschied vom Weihnachtsbaum naht. Doch wie entsorgt man ihn richtig – und wo? Überall im Saarland gibt es Sammelstellen und kostenlose Abfuhren.

Einige Kommunen bieten einen solchen Service an, in vielen Ortsteilen holen Ehrenamtliche die Weihnachtsbäume an der Haustür ab. Doch: Entsorgen lassen sich die Bäume nur, wenn sie abgeschmückt sind – vor allem Lametta sollte man entfernen.