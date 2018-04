Sachbeschädigung: Zwei Autos angezündet

Zwei Autos sind am Samstag gegen 1.30 Uhr in Bischmisheim gleichzeitig in Flammen aufgegangen. Die Polizei bestätigte am Sonntag auf Anfrage entsprechende Beobachtungen von Facebook-Nutzern. Details zu den Vorfällen nannte eine Sprecherin der Inspektion St. Johann mit Verweis auf die noch laufenden Ermittlungen – Tatbestand: „Sachbeschädigung durch Brand“ – aber nicht. Nach SZ-Recherchen hatte bereits am Dienstag in der Nähe ein weiteres Auto gebrannt.