Saarbrücken : Sabrina Inzillo malte die Wellen-Frauen

Saarbrücken Sie schmücken seit rund zwei Jahren die grauen Betonpfeiler unter der Saarbrücker Wilhelm-Heinrich-Brücke.

Die Stadt Saarbrücken hatte die Zeichnungen an dieser Stelle genehmigt, nachdem die Künstlerin im Rathaus vorgesprochen und ihre Absichten erläutert hatte. Passend zu ihrer Soloausstellung erschuf sie die „waterwomans“ (Wasserfrauen). Wellenlinien in den Frauenkörpern unterstreichen den Bezug zum Wasser, dabei sollen die hier abgebildeten Damen aber nicht flüssig „sondern im Aggregatzustand des Eises“ sein, sagt Inzillo, die ähnliche Arbeiten auch in Paris und im Berliner Mauerpark verwirklicht hat.

Geboren wurde sie im Nauwieser Viertel, heute lebt sie an der Bellevue in Alt Saarbrücken. Allerdings nicht mehr lange, denn sie folgt einem Jobangebot einer Naturschutzorganisation nach Berlin und will sich dort zunächst in einer Künstler-WG auch kreativ neu entfalten. „Da meine Familie aber weiterhin in Saarbrücken lebt, werde ich immer wieder hier sein und auch hier Projekte durchführen“, sagt sie.