Großgewinn : Tipper im Regionalverband schafft sechs Richtige – und gewinnt rund 367 000 Euro

Saarbrücken Das Saarland hat einen weiteren Lotto-Glückspilz. Ein noch unbekannter Tipper hat in der gestrigen Ziehung sechs Richtige erzielt und damit rund 367 000 Euro gewonnen.

Der noch unbekannte Tipper spielte in einer Annahmestelle im Regionalverband Saarbrücken ohne Kundenkarte. Um den Gewinn überwiesen zu bekommen, muss sich der Tipper nun also noch bei Saartoto melden. Bundesweit erreichten vier Tipper sechs Richtige. Der Jackpot wurde allerdings nicht geknackt. Am kommenden Samstag geht es in der Ziehung damit um rund 22 Millionen Euro.