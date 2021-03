Saartalk : Keine Bundestagswahl, bei der es je so ungewiss war

„Corona-Politik im Superwahljahr – wo geht’s hin?“ war das Thema des Saartalks von SR und SZ.

Mit den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und in Baden Württemberg hat am vergangenen Sonntag das Superwahljahr begonnen. Vier weitere Bundesländer werden eine neue Regierung wählen. Höhepunkt ist die Bundestagswahl im September. Es wird spannend. Zum einen endet die Ära Angela Merkels (CDU). Zum anderen prägt seit über einem Jahr das politische Management. Wie wird sich Corona auf den Wahlkampf auswirken? Wessen Politik beeinflusst die Wähler? „Corona-Politik im Superwahljahr – wo geht’s hin?“ war das Thema am Donnerstagabend im Saartalk. Die Gastgeber, SR-Chefredakteurin Armgard Müller-Adams und SZ-Chefredakteur Peter Stefan Herbst, diskutierten mit der Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach, der freien Journalistin Yasmin M’Barek und Peter Dausend, politischer Korrespondent „Die Zeit“.