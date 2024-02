Saartalk von SZ und SR Saartalk zu Protesten gegen Rechtsextremismus — auch ein Tatort-Kommissar diskutiert mit

“Seit Wochen gehen auch im Saarland zehntausende Menschen gegen Rechtsextremismus auf die Straße. Erleben wir gerade eine neue Politisierung in der Breite der Gesellschaft oder bewegen wir uns auf eine grundsätzliche Spaltung zu? Und reichen die gesellschaftlichen Proteste aus, um diejenigen, die anti-demokratische Tendenzen mir ihrer Wahlstimme unterstützen wollen, zum Umdenken zu bewegen? Was muss die Politik tun? Was kann jeder Einzelne leisten?