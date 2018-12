Die Darbietung beginnt am kommenden Sonntag, 9. Dezember, um 17 Uhr, so der Chor.

Kontakt: Erich Holzmann, Tel. (06897) 6 30 08.

Zu einem musikalischen Wochenende im Advent lädt die ev. Kirchengemeinde Dudweiler/Herrensohr vom 7. bis 9. Dezember ein. Den Auftakt macht am kommenden Freitag, 7. Dezember, um 19 Uhr ein Orgelabend mit vorweihnachtlicher Musik mit Yumi Oster in der Kreuzkirche Herrensohr. Am Samstag, 8. Dezember, kommt der Posaunenchor der ev. Kirchengemeinde Erlensee aus Hessen zu einem Freundschaftsbesuch ins Saarland. Die Gäste werden zusammen mit dem Posaunenchor der ev. Kirchengemeinde Dudweiler/Herrensohr um 19 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Dudweiler-Süd ein festliches Adventskonzert geben. Zum Abschluss spielen beide Chöre im Gottesdienst am Sonntag, 9. Dezember, um 10 Uhr, so die Veranstalter.

Wie im Vorjahr beteiligt sich die Stadtbibliothek auch in diesem Jahr am „Lebendigen Adventskalender“ der katholischen Pfarrgemeinde Sulzbach. Dazu wird sich an diesem Dienstag, 4. Dezember, im Lesesaal der Bibliothek ein Türchen öffnen. Präsentiert wird eine stimmungsvolle Weihnachtsgeschichte bei der es ums Teilen geht. „Ein kleines Stück vom Glück“, so lautet der Titel. Geschrieben hat die Geschichte Robert Barry, ein vielfach preisgekrönter Autor von Kinderbüchern. Die Bilder sind von Ute Krause, die bereits zahlreiche Bilderbücher illustriert hat und von der Stiftung Buchkunst für ihre Arbeit ausgezeichnet wurde. Beginn ist um 16 Uhr.

Informationen dazu in der Stadtbibliothek Sulzbach, Telefon (06897) 508-430.