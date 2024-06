Neue Fußgängerzone am St. Johanner Markt in Saarbrücken Klage gegen erweiterte Fußgängerzone – Gericht fällt Entscheidung

Das Oberverwaltungsgericht (OVG) des Saarlandes in Saarlouis hat im Nachgang der mündlichen Verhandlung am Montag, 13. Mai, entschieden, einen Antrag einer Anwohnerin abzulehnen. Die Anwohnerin hatte gegen die Erweiterung der Fußgängerzone am St. Johanner Markt geklagt.