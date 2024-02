Handball Ein Raketen-Start und ein Herzschlag-Finale

Das letzte Gruppenspiel ist ein echtes Finale, nachdem beide Mannschaften zuvor zweimal gewonnen haben: Beim Saarlandpokal-Endturnier in der Saarbrücker Rastbachtalhalle sehen etwa 250 Zuschauer, wie die C-Jugend-Handballerinnen der HSG Marpingen-Alsweiler gegen die SG SV 64/VT Zweibrücken einen Raketen-Start hinlegen. Nach 47 Sekunden trifft Luise Schilke mit einem Wurf ins linke obere Eck des Zweibrücker Tores, bei dem kein Blatt zwischen Ball und Aluminium gepasst hätte. Danach ist es Mathilda Barth, die in der Mannschaft von Trainerin Carmen Görlich für Akzente sorgt, während hinten Jana Görlich, die Tochter der Trainerin, ihr Tor förmlich vernagelt. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer für die SG SV 64/VT Zweibrücken kassiert die HSG Marpingen-Alsweiler minutenlang keinen Gegentreffer. Im Gegenteil: Nach einem Dreierpack von Barth in nur 41 Sekunden ist es Laura Backes, die einen 6:0-Lauf zum 8:1 abschließt.