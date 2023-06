Ausstellung „Körperwelten der Tiere“ Die Aufbauarbeiten laufen auf Hochtouren

Durch die Saarbrücker Saarlandhalle tönen Rock-Rhythmen aus einem mp3-Player. Überall stehen Kisten und Traversen herum. Es wird fleißig gehämmert. Auf den ersten Blick erinnert alles an die Vorbereitungen für eines von vielen Livekonzerten. Doch in diesen Tagen wird nicht nur eine Bühne in der Halle aufgebaut, sondern diese wird komplett in Szene gesetzt. Denn vom 24. Juni bis 30. September wird dort auf 2 500 Quadratmetern Gunther von Hagens Ausstellung „Körperwelten der Tiere“ gezeigt.