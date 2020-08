Vereinbarung von Land und Kassenärztlicher Vereinigung : Land zahlt ab Montag Tests vor Aufnahme ins Pflegeheim

Gesundheitsministerin Monika Bachmann will die Vereinbarung nächste Woche unterzeichnen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Wer in einem Alten- und Pflegeheim aufgenommen werden soll, muss den vorgeschriebenen Test auf das Coronavirus künftig nicht mehr aus eigener Tasche bezahlen. Das sieht eine Vereinbarung von Land und Kassenärztlicher Vereinigung (KV) vor, die am Montag unterzeichnet werden und direkt in Kraft treten soll.

Die neue Regelung soll nach Angaben des Gesundheitsministeriums und der KV nicht nur für Abstriche bei Erst- und Wiederaufnahmen in Alten- und Pflegeheimen gelten, sondern auch für Tests von Patienten vor ambulanten Operationen. Die Tests kosten bisher 130 Euro.

Kassenärzte können diese Leistungen künftig über die KV abrechnen. Diese wiederum stellt die Kosten dann dem Land in Rechnung. „Wir müssen eine Ausbreitung des Virus in den sensibelsten Bereichen unseren Gesundheitssystems unbedingt verhindern“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU).