Im Quarantäne-Fall : Saarland will Lohnersatz für Ungeimpfte schnell stoppen

Saarbrücken Eine finanzielle Entschädigung für Ungeimpfte in Quarantäne soll nach den Plänen der Saar-Koalition schon Ende des Monats nicht mehr gezahlt werden.

Das Saarland wird voraussichtlich schon in Kürze keine Lohnfortzahlung mehr für Menschen übernehmen, die in Quarantäne müssen, aber nicht gegen Corona geimpft sind. Das Gesundheitsministerium wird dem Ministerrat nach den Worten von Staatssekretär Stephan Kolling (CDU) vorschlagen, dass die bisherige Praxis am 27. September, also in knapp zwei Wochen, endet. Er begründete dies damit, dass dann jedem ein Impfangebot gemacht worden sei. Lohnersatz werde das Saarland dann nur noch in Fällen zahlen, in denen eine Impfung nicht möglich sei.