Bundesinvestitionsprogramm : Saarland will Frauenhäuser ausbauen

Saarbrücken Frauenministerin Monika Bachmann (CDU) will die saarländischen Frauenhäuser mit Hilfe von Bundesmitteln ausbauen. Dafür stünden in den kommenden vier Jahren rund 360 000 Euro jährlich aus dem Bundesprogramm „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“ zur Verfügung, teilte das Ministerium am Donnerstag mit.

Man werde beim Ausbau besonderen Wert legen „auf die adäquate bauliche Gestaltung und Ausstattung der Frauenhäuser für die Zielgruppe von Frauen mit Behinderungen“, erklärte Bachmann.