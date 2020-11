Neues Phase in Kampf gegen Pandemie : „Wir sind bestens vorbereitet und warten nur auf die Freigabe eines Impfstoffes“

Foto: BeckerBredel

Das Saarland will im Kampf gegen die Pandemie drei Impfzentren einrichten. Im größten Impfzentrum in Saarbrücken könnten bis zu 2000 Anspruchsberechtigte pro Tag geimpft werden.

Saarbrücken Mit bis zu 4000 Impfungen pro Tag könnte das Saarland ab dem 15. Dezember im Kampf gegen die Covid19-Pandemie in eine neue Phase gehen. Könnte, denn von den sieben Impfstoffen, die sich derzeit in der engeren Auswahl befinden, ist noch keiner zugelassen. „Wir sind bestens vorbereitet und warten jetzt nur auf die Freigabe eines Impfstoffes am 15. Dezember“, sagte Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU). „Wir glauben, dass alles sehr schnell gehen kann, wenn es die Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission gibt“,erklärte Staatssekretär Stephan Kolling. Wann welcher Stoff zur Verfügung stehe, sei aber noch nicht bekannt.

Gesundheitsministerin Monika Bachmann und Staatssekretär Stephan Kolling haben die neue Test- und Impfstrategie für das Saarland am Donnerstag vorgestellt. Die Impfungen sollen demnach voraussichtlich ab dem 15. Dezember beginnen. Zunächst allerdings nur in extra einzurichtenden Impfzentren, die gemeinsam mit den Landkreisen betrieben werden. Es soll zunächst drei Zentren in Zwei-Schicht-Betrieb von 7 bis 20 Uhr geben – in Saarbrücken und Saarlouis, die Standortsuche für den Landkreis Neunkirchen laufe noch, erklärte Kolling. Sei der Bedarf groß, könnte ein viertes Impfzentrum auch noch im Nordsaarland entstehen. In den Impfzentren würden die Bürger auch individuell aufgeklärt und bei der Nachsorge betreut.

In Saarbrücken, auf dem Messegelände, wo sich derzeit auch das Corona-Testzentrum betrieben wird, solle das größte Impfzentrum entstehen. Hier wird von einer Kapazität von bis zu 2000 Impfungen, gegebenenfalls in zwei Impflinien, pro Tag ausgegangen. Im West- und im Ost-Saarland wird jeweils von einer Kapazität von bis zu tausend Impfungen pro Tag gerechnet. Geplant ist an allen Impfzentren auch der Einsatz von mobilen Teams, die beispielsweise in Pflegeeinrichtungen impfen sollen. Das Land hat das notwendige Impfzubehör in Form von 1,5 Millionen Spritzen und Kanülen sowie weiteres Verbrauchsmaterial bereits beschafft.

Vorgesehen ist ein dreistufiges Impfverfahren, bei dem erst vulnerable Gruppen, Bewohner von Pflegeeinrichtungen und Mitarbeiter der öffentlicher Sicherheitsdienstes geimpft werden. Bestellt seien für das erste Quartal 2021 laut Kolling insgesamt 140 000 Impfdosen, die bei Zweifachimpfung für 70 000 Personen reichen würden. Vorrangig bedient werden müssten im Saarland aber 120 000 Menschen, die im Gesundheits- oder Bildungssektor oder im öffentlichen Sicherheitsdienst arbeiten. Deshalb soll die Verteilung des Impfstoffes auf Grundlage einer zentralen Priorisierung erfolgen. Diese wird derzeit noch von der Ständigen Impfkommission, dem Deutschen Ethikrat und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina erarbeitet. Eineinhalb Jahre oder länger könnte es nach Einschätzung der Landesregierung dauern, bis ein Großteil der Einwohner geimpft ist.

Die Finanzierung des Impfstoffes wird komplett vom Bund getragen. Das Saarland steuert acht Millionen Euro für Aufbau und Betrieb der Impfzentren bei, die aus dem Nachtragshaushalt stammen. Bachmann erklärte erneut, dass es keine Impfpflicht geben werde. Der Impfstoff sei ein Angebot, gemeinsam einen Weg aus der Pandemie zu finden. Laut Kolling werde es wohl erst Mitte oder Ende 2021 eine Zulassung für Impfstoffe für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren geben.