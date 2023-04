Was halten die Saarbrücker von den Maikundgebungen? Umfrage zum 1. Mai: Gewerkschaften sind wichtig, aber manche Forderung ist zu hoch

Der 1. Mai ist ein gesetzlicher Feiertag und erinnert an den amerikanischen Generalstreik am 1. Mai 1886, als dort der Achtstundentag mit Massenprotesten durchgesetzt wurde. Heute ist der Maifeiertag in vielen Ländern der „Kampftag der Arbeiterklasse“, ein Feiertag der Gewerkschaften. In Saarbrücken findet traditionell eine Maikundgebung statt, in diesem Jahr verbunden mit einem Demonstrationszug und einem Fest am Schloss. Wir haben Passanten in Saarbrücken gefragt, wie sie zu diesem Feiertag stehen und ob die Arbeitnehmerbewegung nach den erfolgreichen Streiks im öffentlichen Dienst auf dem Vormarsch ist.