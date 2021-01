Corona-Schutz : Zwei Millionen OP-Masken für bedürftige Saarländer

Saarbrücken Die Landesregierung stellt für Menschen mit geringem Einkommen zwei Millionen medizinische Masken zur Verfügung.

Die Landesregierung stellt für Menschen mit geringem Einkommen zwei Millionen medizinische Masken zur Verfügung. „Wir möchten, dass alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig vom Geldbeutel, weiterhin am öffentlichen Leben teilnehmen können“, sagte Saar-Verbraucherschutzminister Reinhold Jost (SPD) am Dienstag in Saarbrücken. Die Verteilung der zertifizierten OP-Masken soll den Angaben zufolge Ende der Woche in Absprache unter anderem mit Sozialverbänden, dem Verbraucherschutz- und dem Sozialministerium im Beirat zur Armutsbekämpfung festgelegt werden.