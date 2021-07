Auch Gartenbesitzer sind in der Pflicht : Saar-Umweltminister warnt vor Eichenprozessionsspinner

Saarbrücken Das saarländische Umweltministerium hat vor den Gesundheitsgefahren für den Menschen durch den Eichenprozessionsspinner gewarnt.

Im Saarland häufen sich laut Angaben des Umweltministeriums in letzter Zeit Meldungen von Massenansammlungen des Eichenprozessionsspinners, insbesondere an Eichen. „Wir stellen vor allem in den letzten Jahren eine deutliche Zunahme dieser Schmetterlingsart fest. Die sehr warmen Jahre seit 2018 haben ihre Ausbreitung sicher begünstigt“, erklärte Saarlands Umweltminister Reinhold Jost.

Der Eichenprozessionsspinner kommt hauptsächlich im Offenland vor, besiedelt werden Eichen vor allem im Freistand, in kleinen Feldgehölzen oder am Waldrand. „Für die Beseitigung der Raupen von Baumbeständen im öffentlichen Raum sind die Kommunen zuständig“, so der Saar-Umweltminister. „Auf privatem Grund liegt die Verantwortung beim jeweiligen Eigentümer. Gespinstnester und Raupen des Nachtfalters sollten in jedem Fall von geschultem Fachpersonal entfernt werden.“