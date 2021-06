Bitte Schutzbrille benutzen : Partielle Sonnenfinsternis im Saarland am Sonntag

Saarbrücken Um diese Uhrzeit haben Saarländer die besten Chancen, das Himmelsspektakel zu beobachten.

Spektakel am Mittagshimmel: Erstmals seit sechs Jahren ist am Donnerstag über dem Saarland wieder eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen.

Partielle Sonnenfinsternis am Donnerstag

Bitte Schutzbrille benutzen

Wer sie auch nur kurz betrachten will, sollte aber unbedingt eine spezielle, weitgehend lichtundurchlässige Sonnenfinsternis-Brille benutzen. Der ungeschützte Blick in die Sonne schädigt schon nach kürzester Zeit die Netzhaut.

Dann ist die Finsternis im Saarland zu sehen

Weiter in Norden, in der Arktis und auf Grönland, schiebt sich der Mond gar zentral vor die Sonne. Weil er dabei aber relativ weit von der Erde entfernt ist, verbleibt hier noch ein Lichtring. Die nächste Teil-Finsternis in Deutschland wird es am 25. Oktober 2022 geben.