220 Impfungen in Altenheimen : Saarland startet mit Impfungen gegen Corona

Impfstart im Saarland: Am Sonntagmorgen wurden die ersten Impfdosen in vier Alten- und Pflegeheimen verimpft. Hier tragen Mitarbeiter eines mobilen Impfteams die Box mit den Impfdosen in das Altenheim Residenz in Losheim am See. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken/Losheim Die Massenimpfung gegen das Coronavirus hat auch im Saarland begonnen. In Alten- und Pflegeheimen in Losheim, Nonnweiler, Püttlingen und Holz wurden am Sonntagmorgen rund 200 Menschen immunisiert.

Mit den ersten 220 Impfungen in Alten- und Pflegeheimen ist das Saarland in die bundes- und europaweite Impfkampagne gegen das Coronavirus gestartet. Am Sonntagmorgen starteten vier mobile Impfteams zu Altenheimen in Losheim, Nonnweiler, Püttlingen und Holz, um die Bewohner zu immunisieren. Gesundheits-Staatssekretär Stephan Kolling (CDU) zeigte sich erfreut über den „offiziellen Start“ einer beispiellosen Impfkampagne.