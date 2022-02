5G-Ausbau im Saarland : „Roboter und Maschinen können künftig aus dem Home Office gesteuert werden“

Saarbrücken Der 3. Februar 2022 ist für das Saarland und für Vodafone ein besonderer Tag. Mit der virtuellen Vertragsunterzeichnung in der Staatskanzlei erfolgte offiziell und gemeinsam der Start in ein neues technologisches Zeitalter und eine neue Stufe der Digitalisierung. Was erwartet die Saarländer genau? Vodafone-Deutschland-Chef Hannes Ametsreiter gibt Antworten.

AMETSREITER Wir starten den Echtzeit-5G-Plan für das Saarland. Kern davon ist die großflächige Versorgung der Region mit dem modernsten Mobilfunkstandard 5G Standalone, den bisher nur Vodafone in Europa anbietet. Konkret wollen wir diesen Übertragungsstandard alleine bis 2023 schon rund 800 000 Menschen in der Region zugänglich machen. Gemeinsam mit der Landesregierung wollen wir so die Digitalisierung schnell vorantreiben. Vor allem Industriebetriebe werden von der neuen Infrastruktur profitieren.

Worin liegt die Besonderheit?

AMETSREITER Unsere Technologie überträgt Daten komplett verzögerungsfrei – also so schnell wie das menschliche Nervensystem reagieren kann. Das bringt Wettbewerbsvorteile in der Produktion und viele neue Möglichkeiten in den Fabrikhallen. Das Saarland wird als Standort für Industrieunternehmen und Neuansiedlungen bundesweit noch attraktiver.

Können Sie ein paar Beispiele nennen?

AMETSREITER Der Technikstandard 5G kann in Fabrikhallen riesige Datenmengen in Echtzeit transportieren. Das ermöglicht eine erheblich größere Präzision in der Produktion. Roboter und Maschinen können aus dem Home Office gesteuert werden. Lenkarme werden in ihrer Beweglichkeit so verfeinert, dass Roboter ihre Aufgaben noch exakter bearbeiten können. Oder nehmen Sie die Medizintechnik. 5G kann helfen Leben zu retten. Wir kooperieren heute schon mit Universitätskliniken. Bei einer MRT-Untersuchung können Mediziner Organe, die Sie operieren müssen, vorab dreidimensional als Hologramm darstellen und daran arbeiten, um sich zum Beispiel auch die Unterseite anzusehen: zum Beispiel vom Herz, vom Gehirn oder von der Leber. Ärzte können so noch bessere Rückschlüsse ziehen und eine möglichst optimale Behandlung vorbereiten. Grundlage hierfür sind riesige Datenmengen, die in Echtzeit übertragen werden, um das Hologramm darzustellen. Mediziner können sich mit Hilfe dieser präzisen Betrachtung auch Rat von Fachkollegen aus anderen Kliniken einholen, die zeitgleich an dem Hologramm arbeiten.

Die neue 5G-Übertragungstechnik verändert offensichtlich auch ein Stück weit die Autoindustrie, wovon Hersteller wie Zulieferer profitieren können.

AMETSREITER Die Technik, die wir im Saarland ausbauen, ist der Motor für den Straßenverkehr der Zukunft. Das Autonome Fahren etwa, also die Steuerung des Fahrzeugs ohne Eiwirkung des Fahrers, erfordert künftig die Verarbeitung von besonders vielen verlässlichen und Daten in möglichst kurzer Zeit. Es müssen riesige Datenmengen in Millisekunden zuverlässig verarbeitet werden, damit Autos sich gegenseitig vor Gefahren warnen können.

Sie sagen, dass der 5G-Standalone-Standard auch positive Auswirkungen auf das große Thema Nachhaltigkeit hat. Wie meinen Sie das?

AMETSREITER Nachhaltigkeit kann nur mit Digitalisierung gelingen. Wir alle sind gefordert, um unseren Planeten zu schützen: die Städte, die Unternehmen und jeder Einzelne von uns. Ein Beispiel: Heute kommt es häufig vor, dass Sie mitten in der Nacht an einer roten Ampel stehen, obwohl weit und breit kein anderes Fahrzeug in Sicht ist. Durch eine intelligente Vernetzung der Ampeln mit den herannahenden Fahrzeugen, lassen sich solche Wartezeiten vermeiden. Die Verkehrsflüsse lassen sich viel besser steuern. Bedenken Sie, wie viel C02 alleine durch solch intelligente Lösungen gespart werden kann. Damit das im Alltag funktionieren kann, braucht es ebenfalls den besonders schnellen Übertragungsstandard.

Was hat der Saarländer in seinem Privatleben von Ihrer Kooperation mit dem Land?

AMETSREITER Wir alle nutzen immer häufiger unsere Smartphones: unser Mobilfunknetz hat im Saarland 2021 rund 33 Prozent mehr Daten transportiert als noch im Jahr zuvor. Nur in einem Bundesland war der Datenanstieg noch größer. Immer mehr Menschen streamen gerne und schauen sich Videos auf YouTube an. Die Bildqualität der Videos hat dabei stark zugenommen. Mit 5G funktioniert das ruckelfrei und in höchster Qualität. Oder nehmen Sie das Beispiel der Gamerszene. Wenn Sie da erfolgreich mitspielen wollen, dann brauchen Sie auch hier eine gigantisch hohe Übertragungsgeschwindigkeit. Sie haben dann mit 5G Standalone einen echten Wettbewerbsvorteil. Der Datenhunger wächst auch im ländlichen Raum, wo das Wohnen und Arbeiten in vielen Gebieten im Saarland wieder attraktiver wird. Im Digitalzeitalter müssen Unternehmen nicht mehr nur in den Ballungszentren angesiedelt sein, wenn sie Kundenaufträge schnell erledigen wollen. Und viele Familien sparen sich die Autofahrt zum Arbeitsplatz, weil sie häufiger aus dem Home Office arbeiten. Wie wichtig stabile und schnelle Netze sind, haben wir alle nicht zuletzt während der Corona-Pandemie gelernt. Da hat es vielerorts noch gehapert. Denken Sie an die technischen Probleme beim Schulunterricht zuhause. Das hat uns allen den mächtigen Handlungsbedarf aufgezeigt. Zugleich führte Corona an vielen Stellen unmittelbar zu einem großen Digitalisierungsschub. Das alles zeigt, wie wichtig der rasche Ausbau mit 5G Standalone für die Lebensqualität einer Region ist.

Wenn man all das sieht: welchen Schub kann eine noch konsequentere Digitalisierung dem Saarland auch im Wettbewerb der Standorte geben?