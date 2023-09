“Polizei Urgestein“ Paul Haben Der frühere Direktor der Landespolizeidirektion Saarland ist gestorben

Haben war 1968 als Polizeiwachtmeister in den mittleren Polizeidienst eingetreten. Über polizeiinterne Lehrgänge qualifizierte er sich für die Ausbildung für den höheren Dienst und schloss diese 1981 in der Polizei-Führungsakademie in Münster ab. Ab 1989 hat er als Leiter der Polizeiinspektion für Sonderdienste die Neuorganisation der Behörde begleitet und wurde im Anschluss daran ab 1992 Leiter der Polizeidirektion Zentrale Dienste. 2001 ist Paul Haben zum Leiter der Landespolizeidirektion ernannt worden. Er wurde im September 2011 bei der Bereitschaftspolizei auf dem Wackenberg in Saarbrücken in den Ruhestand verabschiedet.