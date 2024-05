Serientäter auf frischer Tat ertappt Polizei vereitelt Raubüberfall an Tankstelle

Anschließend durchsuchten die Fahnder gemeinsam mit französischen Kolleginnen und Kollegen die Wohnung des Mannes in Frankreich. Wurde dabei etwas gefunden? „Dazu machen wir keine Angaben“, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der 45-Jährige wurde am Samstag dem Haftrichter in Saarbrücken vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft in der Justizvollzugsanstalt Saarbrücken. Die Ermittlungen dauern noch an.