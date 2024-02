In Saarlouis und Saarbrücken Erneut Demos gegen Rechtsextremismus im Saarland geplant

Update | Saarbrücken/Saarlouis · Auch kommendes Wochenende wird im Saarland wieder gegen Rechtsextremismus demonstriert. So am Samstag in Saarlouis und am Sonntag in Saarbrücken. Alle Infos.

16.02.2024 , 18:12 Uhr

52 Bilder 10 000 Menschen versammeln sich bei Kundgebung gegen Rechtsextremismus in Saarbrücken 52 Bilder Foto: BeckerBredel