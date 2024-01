Extrem-Wetter im Saarland Nach Schulschließungen wegen Glatteis: Ministerium äußert sich zu weiterem Vorgehen

Wegen Eisregens und Glätte sind am Mittwoch die meisten Schulen und Kitas im Saarland geschlossen geblieben. Alle 162 Grundschulen und mindestens 239 von 501 Kita-Einrichtungen hätten nicht geöffnet, teilte das Ministerium für Bildung in Saarbrücken mit. An einzelnen Standorten habe es Notbetreuungen gegeben. Die Zahl der Kitas, die geschlossen seien, könnte noch höher liegen: Nicht alle hätten eine Rückmeldung geben können.