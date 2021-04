Weiteres Bürgertestzentrum in Saarbrücken und Ensdorf : Möbel Martin plant kostenlose Bürgertestzentren im Saarland

Ab kommender Woche sollen sich die Saarländer auch vor den Möbel Martin-Geschäften in Saarbrücken und Ensdorf kostenlos auf das Coronavirus testen lassen können. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Die Drogeriemarktkette dm hat sie bereits – der Möbelriese Möbel Martin zieht jetzt nach. Wie das Unternehmen am Freitag mitteilte, will es ab kommenden Montag, 14. April, vor allen seinen Einrichtungshäusern im Saarland und in Rheinland-Pfalz sogenannte Bürgertestzentren einrichten.

An diesen können sich Bürgerinnen und Bürger nach vorheriger Anmeldung unter www.coronatest-eu.com kostenlos auf das Coronavirus mittels Antigen-Schnelltest testen lassen. Im Saarland wäre dies vor den Möbel Martin-Filialen in Saarbrücken (An der Römerbrücke 8) und in Ensdorf (Provinzialstraße 300) der Fall. Vor den Standorten in Neunkirchen und im rheinland-pfälzischen Meisenheim werden dagegen keine Schnelltests angeboten werden, wie das Möbel-Unternehmen betont.

Die Testzentren sind laut Mitteilung von Möbel Martin überwiegend in Form eines Drive-In konzipiert. Zusätzlich sollen an den Standorten Saarbrücken und Mainz aber auch Testmöglichkeiten für Fußgänger eingerichtet werden. Die Bürgertestzentren werden montags bis samstags jeweils von 9 bis 18.30 Uhr geöffnet sein und von einem erfahrenen Dienstleister betrieben, wie es weiter heißt. „Da die Tests keine hundertprozentige Sicherheit liefern können, bleiben die bestehenden Hygienekonzepte selbstverständlich in Kraft“, heißt es abschließend.