Weniger Geld, Projekte und Personal LAG Pro Ehrenamt kämpft um Fortbestand – inhaltlicher und personeller Neustart gefordert

Von der Feuerwehr und dem Katastrophenschutz über Jugend- und Seniorenbildungsarbeit bis hin zu Gesundheitsprojekten und Sport: Kein Bundesland lebt seit Jahren so stark von den Ehrenamtlern wie das Saarland. „Mehr als ein Drittel der Saarländerinnen und Saarländer engagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit in Vereinen, Verbänden, Kirchengemeinden oder in anderen Initiativen und Projekten“, betont Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) im Vorwort einer aktuellen neuen Studie zu den zivilgesellschaftlichen Organisationen im Land.