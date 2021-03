Saar-Linke kritisieren Verlängerung des Lockdowns scharf : Oskar Lafontaine: „Corona-Beschlüsse widersprüchlich und unbrauchbar“

Saarbrücken Der Fraktionschef der Linken im saarländischen Landtag, Oskar Lafontaine, hat die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels und die Verlängerung des Lockdowns scharf kritisiert.

„Obwohl sich mittlerweile in ganz Europa herumgesprochen hat, dass derjenige, der viel testet, eine hohe Inzidenz hat, und derjenige, der wenig testet, eine geringe Inzidenz, will Deutschland die Pandemie nach wie vor nach dem Inzidenzwert steuern“, so Lafontaine. Die Festlegung von Inzidenzwerten von 35, 50 und 100, bei deren Unterschreitung einiges geöffnet werden kann und bei deren Überschreitung wieder geschlossen werden muss, sei vor dem Hintergrund der Entscheidung, in Zukunft mehr zu testen, einfach nicht mehr nachvollziehbar. „Man kann nur noch den Kopf über diese Inkonsequenz und Inkompetenz schütteln“ erklärte Lafontaine weiter.