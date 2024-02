Landesbeste Azubis aus dem Regionalverband Saarbrücken Glasmalerin Kyra Schuch gehört zu den besten Azubis des Saarlandes

Aus einer spontanen Idee heraus hat sich die St. Ingberterin damals beim Traditionsbetrieb Glasmalerei Frese in Saarbrücken beworben. Heute arbeitet sie in ihrem Traumberuf. Der seit rund 120 Jahren bestehende Betrieb ist der letzte Ausbildungsbetrieb seiner Branche im Saarland und stellt gefragte Experten für eine Arbeit, die nach wie vor gebraucht wird. Restaurierungen von Kirchenfenstern, Bleiverglasungen oder sogenannte Fusingarbeiten, bei denen Glas auf bestimmte Weise geschmolzen wird: All das hat die Top-Auszubildende bei Frese als Teile ihres Berufsbildes kennengelernt.