Protest der Apotheker Fast alle Apotheken im Saarland bleiben heute geschlossen

Außerdem seien 40 Prozent der Inhaberinnen und Inhaber 60 Jahre und älter. Es müsse deshalb davon ausgegangen werden, „dass die Zahl der Apothekenschließungen in den kommenden Jahren noch deutlich zunehmen wird. Entweder die Politik steuert mit mehr Geld dagegen, oder die Apotheke so wie wir sie jetzt kennen, wird in Zukunft unwiederbringlich verschwunden sein“, befürchtet Koch.