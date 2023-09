13 Restaurants im Test So gut schneidet das Saarland im neuen Gusto-Gourmetführer ab

Saarland, Feinschmeckerland – allen Fleischkäswecks und Maggiflaschen zum Trotz stimmt das. Seit vielen Jahren sind in keinem anderen Bundesland auf so engem Raum so viele Sterne-Köche anzutreffen wie hierzulande. Die Sterne vergibt der legendäre Guide Michelin, doch auch im neuen Restaurantführer Gusto werden saarländische Restaurants ausführlich gewürdigt.