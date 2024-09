Einrichtungen in Saarbrücken, Lebach und Neunkirchen Gibt es bald auch ein monatliches Schuldgeld an Schulen des Bistums Trier?

Für mehrere Schulen im Bistum Speyer mit dem Dekanat Saarpfalz sind die schlechten Nachrichten bereits verkündet. Weil das Bistum aufgrund stark sinkender Mitgliederzahlen und damit fehlender Kirchensteuereinnahmen massiv sparen muss und Zuschüsse kürzt, werden ab dem kommenden Jahr unter anderem an katholischen Privatschulen in St. Ingbert und Homburg Elternbeiträge verlangt. Wie von unserer Zeitung berichtet, müssen an den Albertus-Magnus-Schulen in St. Ingbert für neue Schüler der fünften Klasse künftig bis zu 70 Euro monatlich bezahlt werden, am Homburger Gymnasium Johanneum – für alle Schüler – sogar bis zu 90 Euro pro Monat und Kopf.