So sah es aus, als am 18. März die ersten Ukraine-Flüchtlinge in der Scharnhorsthalle in St. Arnual einzogen. Momentan ist die Halle unbewohnt, steht aber weiter voll ausstaffiert als Sammelunterkunft für den Notfall bereit. Weitere Hallen will die Stadt derzeit nicht für Flüchtlinge vorbereiten. Foto: BeckerBredel