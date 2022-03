„Be Chakka“: Saarländisches Start-up bringt neuartiges Pflegeprodukt auf den Markt : Jung-Unternehmer wollen mit neuem Pflegeprodukt auf Erfolgswelle surfen

Das Gründerteam von Be Chakka (v.l.): Marc Schickhaus, Patrick Bruder und Jana Burnikel. Foto: Be Chakka/marmorfilm

Saarbrücken Es ist Shampoo, Duschgel und Conditioner in einem: „Be Chakka“, das neue Produkt eines saarländischen Start-up, soll im umkämpften Markt für nachhaltige Pflegeprodukte mitmischen.

Shampoos in bunten Plastikflaschen, in Tiegeln und Töpfchen, Duschgels in erschlagender Vielfalt und unterschiedlichsten Preisklassen buhlen in den Regalen von Drogerie- und Supermärkten um Käufer. Der Markt ist riesig: Allein für Körperpflegeprodukte (Haar-, Haut- und Zahnpflege), die regelmäßig gekauft werden müssen, geben die Deutschen pro Jahr etwa 14 Milliarden Euro aus. Der dabei entstehende Verpackungsabfall ist enorm.

Von diesem Riesenkuchen wollen sich künftig zwei Saarländer und eine Saarländerin ein kleines Stückchen abschneiden: Für nachhaltiges Duschen und Haarewaschen mit nur einem Produkt („3 in 1“) haben sie einen festen Duschbar, den „Solid Bar“ – Shampoo, Duschgel und Conditioner für Haut und Haar unter der Marke „Be Chakka“– entwickelt und sind damit vor gerade zwei Monaten gestartet. Der Eintritt in einen so umkämpften Markt für Newcomer ist kein Zuckerschlecken, darüber ist sich das Gründertrio einig: Die drei Freunde Jana-Katharina Burnikel (30), Marc Schickhaus (29) und Patrick Bruder (27) haben die Geschäftsidee zu ihrem Duschbar in enger Zusammenarbeit mit der Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer/Unternehmensgründungen (KWT) am Starterzentrum der Universität des Saarlandes erarbeitet. Die KWT hilft jungen Unternehmern und Start-ups beim Erstellen des Businessplan, der Investorenansprache und der Vernetzung der Gründerteams.

Das Team von „Be Chakka“ ist Beispiel dafür, dass gute Projekte – wie oft in der Gründerwelt – ohne den Branchen-Tunnelblick entstehen: Jana Burnikel ist Doktorandin der Anglistik an der Uni Saarbrücken mit Erfahrung in einem Kosmetik-Start-up in New York; Marc Schickhaus aus Homburg ist Betriebswirt und arbeitet derzeit am Saarbrücker Cispa – Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit auf dem Unigelände im IT-Sicherheitsinkubator (wo Start-ups der IT-Security betreut werden) und Patrick Bruder aus Bexbach arbeitet als Controller bei Bosch in Reutlingen. Alle drei betreuen ihr Startup „Be Chakka“ neben ihren Vollzeit-Jobs: „Be Chakka“ leitet sich ab von einer hawaiianische Geste, die frei übersetzt ,Gute Welle‘ bedeutet, ein Zuruf der Surfer dort, der Name soll positives Lebensgefühl rüberbringen“, so Burnikel.

Wie nun kam das Gründer-Trio auf die Idee zum Duschbar? Patrick Bruder, Projekt-Initiator, fand nicht das für ihn optimale Erzeugnis im Markt-Angebot: „Die festen Duschbars erinnerten mich mit Düften wie Kokos oder Erdbeer-Limette eher an Frühstücksbecher und sprachen mich vom Markenauftritt nicht an. Zudem sind es meistens Ein-Zweck-Produkte.“ Er wollte ein einziges Produkt fürs Duschen, Haarewaschen und die anschließende Haarpflege. Also arbeitete man sich in die Materie ein, das Produkt musste ökologische Ansprüche erfüllen, also plastikfrei sein, aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen, zu einem vernünftigen Preis auf den Markt kommen – ja, und eben gut riechen. Es wurde ein „sportlich-maskuliner Duft“ (den übrigens auch viele Frauen schätzen, so Burnikel). Kreiert hat ihn ein professioneller Parfümeur eigens für das Team. „Wir wollten uns mit dem Duft von Standard-Parfüms abheben, unsere Duftlinie gibt es bisher nur in unserem Produkt“, meint der für den Vertrieb zuständige Schickhaus.

Der Duschbar ist in braunes Papier verpackt. Auf den ersten Blick könnte das 85 Gramm-Stück durchaus als eine x-beliebige Seife durchgehen. „Es ist aber keine Seife“, sagt Burnikel. Der Bar vereinfache die Duschroutine, weil man nur mit einem Produkt hantiert, produziere keinen Abfall und – so versprechen die Entwickler – sei überaus sparsam in der Nutzung: Er reiche für einige Wochen. Produziert wird das Stück in einer österreichischen Familien-Manufaktur, „die uns toll auf unserem Weg begleitet hat“, so Burnikel. Aus Wettbewerbsgründen hält man sich zum Hersteller bedeckt. Die bisher getätigten Investitionen wurden alle aus Eigenmitteln bestritten, Dach ist die SLS Sustainable Lifestyle Solutions GmbH (gegründet Oktober 2021, Be Chakka ist die Marke), alle drei Gründer sind Geschäftsführer und am 25 000-Euro-Stammkapital beteiligt. Sie wollen zunächst einmal ohne Fremdkapital auskommen und unabhängig bleiben.